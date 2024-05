Z okazji 20-lecia dołączenia Polski do Unii Europejskiej PKP Intercity zorganizowało promocję na bilety kolejowe. Obniżone zostaną ceny biletów do wybranych stolic krajów, które również należą do UE. Inicjatywa ma uczcić poprawę infrastruktury kolejowej, będącą efektem dołączenia do Wspólnoty.

20 lat Polski w Unii. Nowa promocja PKP - dokąd możemy pojechać?

Promocja PKP będzie obowiązywać na liniach pociągowych, które udadzą się w kierunku stolic takich państw członkowskich jak: Austria, Berlin, Czechy oraz Węgry. Oznacza to, że za niższą cenę wybierzemy się kolejno do Wiednia, Berlina, Pragi oraz Budapesztu. Reklama

Liczba promocyjnych biletów jest natomiast ograniczona. Tylko 20 tys. z nich będzie objęte wyjątkowo niską ceną.

Takie będą ceny biletów za granicę. Termin trwania promocji

W ramach promocji bilety kolejowe do wybranych lokalizacji będzie można nabyć nawet za 20 procent ceny regularnej. W ten sposób bilet normalny z Warszawy do Wiednia zamiast 460 zł będzie kosztować około 100 zł. Wybierając się z Krakowa do Pragi w zamian za standardowe 321 zł, zapłacimy 65 zł za bilet normalny.

Dostępnych będzie pięć progów cenowych. Gdy dojdzie do wyczerpania biletów jednego z nich, od razu rozpocznie się sprzedaż z kolejnej puli. Co istotne, bilety można zakupić z wyprzedzeniem do trzech dni przed odjazdem pociągu.

Promocja PKP z okazji 20-lecia dołączenia Polski do Unii Europejskiej rozpoczęła się 29 kwietnia, a zakończy 26 maja.