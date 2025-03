To święto ważne nie tylko dla kobiet. Dlaczego świętujemy akurat 8 marca?

Międzynarodowy Dzień Kobiet obchodzony co roku 8 marca, jest świętem znanym na całym świecie. W 2025 roku przypada on w sobotę, co sprzyja organizacji weekendowych wydarzeń upamiętniających to święto. Choć wiele osób kojarzy ten dzień głównie z wręczaniem kwiatów i składaniem życzeń, warto przyjrzeć się jego genezie, znaczeniu oraz odróżnić go od mniej popularnego Międzynarodowego Dnia Dziewczyny.