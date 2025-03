- On wierzy w przymilanie się do dyktatorów takich jak Władimir Putin i kopanie po twarzy naszych przyjaciół, takich jak Kanadyjczycy. On postrzega amerykańskie przywództwo jako po prostu serię transakcji w nieruchomościach. Jako dziecko zimnej wojny jestem wdzięczna, że to Reagan, a nie Trump był u władzy w latach 80. Trump przegrałby nam zimną wojnę - dodała.