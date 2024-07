Zgodnie z informacjami udostępnionymi na stronie internetowej PLL LOT, od 1 sierpnia możliwość przywożenia psów do Stanów Zjednoczonych zostanie tymczasowo zawieszona. Zmiana ma związek z koniecznością dostosowania procedur do nowych przepisów wprowadzonych przez Centers for Disease Control and Prevention (CDC) w związku z ryzykiem wścieklizny.

Zmiany na lotnisku. Potrzebny specjalny formularz

Nowe regulacje wdrożone przez CDC wymagają posiadania specjalnego formularza CDC Dog Import Form dla psów, które chce się wwieźć na teren USA. Reklama

Co więcej, czworonogi przywożone do USA po 1 sierpnia będą musiały mieć przynajmniej sześć miesięcy i być dojrzałe na tyle, by w razie potrzeby było możliwe przeprowadzenie szczepienia. Wymogiem jest również wszczepiony czip, dzięki któremu będzie można zweryfikować szczepienie przeciwko wściekliźnie.

Zakaz przewozu psów na pokładach samolotów LOT-u będzie dotyczył "płatnej usługi przewozu psa na pokładzie samolotu oraz w luku bagażowym na trasach do USA" oraz podróży z psem asystującym do Stanów Zjednoczonych. Co ciekawe, blokadą nie zostaną objęte inne zwierzęta, takie jak koty czy fretki. Zakaz nie obejmie również innych kierunków oraz trasy z USA.

Co z potwierdzonymi rezerwacjami? LOT oferuje następujące opcje

Co w sytuacji, gdy ktoś już ma wykupioną rezerwację na podróż do Stanów Zjednoczonych, a dzień wyjazdu zaplanowany jest na 1 sierpnia lub po tej dacie? Zgodnie z informacjami podanymi na stronie internetowej LOT-u, w takim przypadku przewoźnik zaleca kontakt z infolinią Contact Center lub za pośrednictwem kanałów pisemnych.

LOT zaoferuje pasażerom znajdującym się we wspomnianej sytuacji następujące opcje: pełny zwrot kosztu usługi przewozu psa (na pokładzie lub w luku bagażowym), pełny zwrot zarówno biletu, jak i usługi przewozu psa. Możliwa może okazać się również nieodpłatna zmiana biletu na inny lot (z datą wylotu przed 1 sierpnia). Przewoźnik podkreśla, że w przypadku tej ostatniej opcji, istotna okazuje się dostępność miejsc oraz zachowanie usługi przewozu psa na bilecie. Reklama

Kiedy usługa przewozu psa do Stanów Zjednoczonych będzie przywrócona? Póki co, nie wiadomo. LOT zapewnia, że dokłada wszelkich starań, by przywrócić ją do swojej oferty.