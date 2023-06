MojeIKP to bezpłatna aplikacja Ministerstwa Zdrowia, którą można pobrać dla smartfonów z systemem operacyjnym Android oraz IOS . Pacjenci, który zdecydują się na jej użytkowanie, będą mogli skorzystać z możliwości szybkiego otrzymania e-recepty na konkretne medykamenty.

To duże udogodnienie dla osób przewlekle chorych, które stale przyjmują leki na receptę (np. na cukrzycę czy serce). Od tej pory nie będą one musiały czekać w długich kolejkach przed gabinetami lekarskimi.

Jak zwrócić się o e-receptę w aplikacji moje IKP?

Jak uzyskać e-receptę w darmowej aplikacji mojeIKP? TO proste i wygodne. Wystarczy kilka kliknięć, aby otrzymać niezbędne leki bez odwiedzania przychodni czy telewizyty.

Najpierw trzeba jednak określić swoją przychodnię i lekarza POZ (w przychodni lub online np. na Internetowym Koncie Pacjenta). Następnie pobieramy moje IKP na swojego smartfona i dokonujemy rejestracji profilu zgodnie z instrukcją na ekranie urządzenia. Potrzebny nam będzie profil zaufany lub e-dowód.

Po wykonaniu tych czynności, najeżdżamy na zakładkę "e-zdrowie" u dołu ekranu, gdzie znajdują się nasze poprzednie e-recepty na leki, które przyjmujemy na stałe. Gdy na długiej liście znajdziemy już medykament, którego zamówieniem jesteśmy zainteresowani w danym momencie, wybieramy opcję "zamów e-receptę".

E-recepta online w moim IKP może nie działać. To warto wiedzieć

Możemy na tym poprzestać lub przed zostawić krótki komentarz dla lekarza, w którym przekażemy swoje uwagi co do skuteczności leku lub jego dawkowania.

Jeżeli dojdzie do pomyłki, (np. poprosimy o nieodpowiedni lek), mamy jeszcze czas, aby anulować "zlecenie". Możemy to zrobić do momentu, w którym specjalista zacznie rozpatrywać naszą prośbę o e-receptę.

To ogromne ułatwienie dla osób starszych i przewlekle chorych, które regularnie kupują te same leki w aptekach. Niestety może się zdarzyć, że po zalogowaniu do systemu nie odnajdziemy przycisku umożliwiającego zamówienie e-recepty na konkretny lek.

To dlatego, że, choć aplikacja mojeIKP jest dynamicznie rozwijana i coraz więcej przychodni umożliwia pacjentom zamawianie e-recept za jej pośrednictwem, nie dotyczy to jeszcze wszystkich placówek medycznych .



W takim przypadku, w sekcji "zamówione" powinna wyświetlić się jednak informacja, że konkretna przychodnia w danym momencie nie realizuje jeszcze takich usług.

Czy można zamówić e-receptę przez internet lub infolinię telefoniczną?

Osoby, które nie chcą (lub nie mają możliwości), aby pobrać aplikację mojeIKP e-receptę na niezbędne leki, bez wychodzenia z domu mogą także zamówić bez jej pobierania w przeglądarce na swoim Internetowym Koncie Pacjenta .

Standardowo jest także opcja, aby skontaktować się z medykiem, korzystając z infolinii telefonicznej, poprzez czat internetowy lub wideo rozmowę w tym portalu oferującym usługi medyczne.

