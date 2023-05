Nowy antybiotyk zabijający superbakterie to eksperyment amerykańskich i kanadyjskich naukowców. Badacze nazwali lek abaucin, co na język polski można przetłumaczyć jako abaucyna.

Jak podkreślają twórcy, wyprodukowanie preparatu to doskonały przykład, jak sztuczna inteligencja może stać się rewolucyjnym wynalazkiem, dzięki któremu można dokonać spektakularnych zmian w świecie nauki i medycyny.

O swoim odkryciu poinformowali na łamach czasopisma "Nature Chemical Biology".

Sztuczna inteligencja stworzyła antybiotyk. "Wyniki przeszły najśmielsze oczekiwania"

Jednym z kluczowych elementów na drodze do powstania abaucyny było "wyszkolenie" sztucznej inteligencji. Naukowcy wprowadzili do systemów informacje na temat 6680 leków, aby AI poznała ich właściwości chemiczne, a także sposoby na pozbycie się superbakterii Acinetobacter baumannii - infekuje ona rany, powoduje zapalenie płuc i jest odporna na niemal każdy obecny lek.

Reklama

Następnym krokiem było niejako "uwolnienie" nabytej przez sztuczną inteligencję wiedzy, by mogła ona on stworzyć listę skutecznych recept na pozbycie się intruza. Jak napisano w prasie naukowej, AI potrzebowała na to półtorej godziny.

Wyniki przeszły najśmielsze oczekiwania pracowników laboratorium - sztuczna inteligencja podała dziewięć potencjalnych antybiotyków, a najsilniejszym z nich okazała się właśnie abaucyna.

Pierwsze eksperymenty wykazały, że jest ona niezwykle skuteczna w leczeniu ran myszy zakażonych Acinetobacter baumannii.

Jak podaje BBC, badacze pracują teraz nad udoskonaleniem nowego leku, dzięki czemu będzie mógł trafić do testów klinicznych. Wiele na to wskazuje, że abaucyna znacznie zredukuje lekoodporność bakterii oraz ograniczy liczbę skutków ubocznych i powikłań po zakażeniu intruzem.

Abaucyna - rewolucja w leczeniu superbakterii

Brytyjskie media podkreślają, że użycie sztucznej inteligencji znacznie przyspiesza badania, ponieważ AI przeszukuje dziesiątki milionów związków chemicznych. Gdyby taką czynność wykonywali ludzie, byłoby to niezwykle czasochłonne.

- Jestem niesamowicie podekscytowany. To pokazuje, że możemy wykorzystać AI do zwalczania problematycznych patogenów - przekonuje prof. James Collind z Massachusetts Institute of Technology.

Wynalezienie nowych antybiotyków jest niezbędne, ponieważ bakterie stale mutują i uodparniają się na istniejące leki. Badania nad zwalczaniem Acinetobacter baumannii spędzają sen z powiek naukowców - według WHO ta superbakteria jest "krytycznie groźna" i przyczynia się do miliona zgonów rocznie.

Dr Jonathan Stokes z McMaster University ostrzega, że Acinetobacter baumannii to "wróg publiczny numer jeden", ponieważ jest odporna na niemal każdy antybiotyk. - Sztuczna inteligencja zwiększa tempo i zmniejsza koszty. Dzięki niej możemy odkryć nowe klasy antybiotyków, których rozpaczliwie potrzebujemy - powiedział podekscytowany naukowiec.

Według szacunków pierwsze antybiotyki stworzone przez AI mogą trafić na półki w aptekach w 2030 roku. Ich dostępność oznacza rewolucję.