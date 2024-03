W przypadku właścicieli motocykli stanowi ona 1/3 płacy minimalnej, a rolników: 1/10. Z tego powodu wysokość kary za brak OC jest ściśle powiązana z wysokością płacy minimalnej, która w 2024 roku wynosi 4242 zł, a od lipca wzrośnie do 4300 zł .

Kary za brak OC w 2024 roku - ile wynoszą?

Należy jednak pamiętać, że to nie jest koniec podwyżek. Od 1 lipca 2024 roku wzrasta płaca minimalna, a wraz z nią wysokość kar za brak OC . W drugiej części roku będą one kształtować się następująco.

Weryfikacją ważności ubezpieczenia OC zajmuje się UFG - Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Instytucja ta nigdy nie podaje daty kontroli ubezpieczeń pojazdów, dlatego kierowcy mogą otrzymać wezwanie do zapłaty w każdej chwili. Co ważne, UFG nalicza kary jedynie za rok, w którym wykrył brak ciągłości ubezpieczenia. Jeśli kierowca nie opłacał OC od listopada 2023 roku, a UFG wykrył to dopiero 10 stycznia 2024 roku - zapłaci karę jedynie za 10 dni.