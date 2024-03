Rozliczenie PIT za 2023 rok. Kto może skorzystać z ulgi na leki?

Istotne jest, aby podatnik dysponował orzeczeniem lekarskim potwierdzającym kwalifikację do jednego z trzech stopni niepełnosprawności. Alternatywnie, dokumentacja może obejmować decyzję o przyznaniu renty, niezależnie od tego, czy jest to renta z tytułu niezdolności do pracy, renta szkoleniowa, czy socjalna. Osobna kategoria dokumentów dotyczy osób poniżej 16. roku życia, dla których orzeczenie o niepełnosprawności wydane jest na podstawie specjalnych przepisów. Do grona osób uprawnionych do korzystania z tej formy wsparcia należą nie tylko sami niepełnosprawni, ale i ich bliscy: czy to małżonkowie, rodzice, czy dalsza rodzina, tak jak wnuki czy dziadkowie, pod warunkiem, że sprawują nad nimi opiekę.