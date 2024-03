Nowe stawki świadczenia z ZUS-u. Kwoty rosną od kwietnia

Odszkodowanie za wypadek w pracy od ZUS. Dla kogo?

Procedura ubiegania się o odszkodowanie rozpoczyna się dopiero po zakończeniu procesu leczenia i rehabilitacji, co pozwala na rzetelną ocenę stałego uszczerbku na zdrowiu, który został spowodowany przez wypadek. W sytuacji, gdy poszkodowany pracownik zmarł w wyniku wypadku, prawo do złożenia wniosku przenosi się na inne upoważnione osoby, które mogą to uczynić to w dowolnym momencie.