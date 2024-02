Wymiana dowodów osobistych w 2024. Ilu Polaków złoży wniosek?

Kara za brak ważnego dowodu osobistego

Każdy dorosły obywatel Rzeczypospolitej Polski ej ma obowiązek posiadania plastikowego dowodu osobistego. Za jego brak grozi wysoka grzywna ( 5000 zł ), a nawet kara ograniczenia wolności. Prawo do posiadania dowodu osobistego przysługuje także młodszym obywatelom, po ukończeniu 12. roku życia, jednak w tym przypadku jest to możliwość, a nie wymóg prawny.

Dowód osobisty - jak wymienić dokument?

Zrobimy to, przechodząc pod link podany powyżej, jednak nawet korzystając z usługi online, nie unikniemy wizyty w urzędzie. Przez internet nie można bowiem przesłać ani wzoru podpisu, który zostanie umieszczony na dowodzie, ani tym bardziej odcisków palców koniecznych do dopełnienia całej procedury.

Dowód osobisty a mDowód w telefonie. To dwa różne dokumenty

Mimo że w niemal wszystkich sytuacjach oba dokumenty są równoważne, to w świetle prawa są to dwie różne rzeczy. Główną różnicą jest fakt, że mDowód w aplikacji nie jest podstawą do ustalenia tożsamości za granicami Polski (także na terenie innych krajów UE). To oznacza, że przekroczenie granicy bez paszportu lub plastikowego dowodu, a jedynie z mObywatelem w telefonie jest nielegalne.