PIT 2024. Za kogo skarbówka wypełnia zeznanie podatkowe?

W 2024 roku, podobnie jak w latach poprzednich, podatnicy mają wybór dotyczący sposobu rozliczenia swojego zeznania podatkowego. Dla osób, które obowiązują formularze PIT-37 (np. z tytułu umowy o pracę) oraz PIT-38 (np. przychody ze zbycia akcji), Krajowa Administracja Skarbowa oferuje wstępnie przygotowane deklaracje w ramach usługi Twój e-PIT.

W tym przypadku podatnicy mają możliwość, lecz nie obowiązek, weryfikacji oraz ewentualnego uzupełnienia danych w tych deklaracjach. Zeznania podatkowe PIT-37 i PIT-38, wstępnie wypełnione przez skarbówkę, zostają automatycznie zaakceptowane jako złożone, jeśli podatnik nie dokona żadnej interwencji przed ustalonym terminem - 30 kwietnia danego roku podatkowego. To znaczy, że jeżeli podatnik nie zaloguje się do systemu Twój e-PIT, aby zweryfikować, poprawić lub uzupełnić swoje dane w deklaracji, to wstępnie przygotowane przez KAS zeznanie jest uznawane za ostateczne i przesyłane jako formalne rozliczenie podatkowe. Reklama

Natomiast dla osób, które są zobowiązane do wypełnienia formularzy PIT-36, PIT-36L, PIT-39, PIT-OP, czy PIT-28, takich jak przedsiębiorcy, czy osoby uzyskujące przychody z działalności gospodarczej opodatkowanej w inny sposób niż na zasadach ogólnych, rekomenduje się samodzielne przygotowanie zeznania podatkowego. Ta grupa podatników musi dokładnie uzupełnić informacje o swoich przychodach, kosztach uzyskania przychodu, składkach na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne, a także ulgach i odliczeniach.

Choć Krajowa Administracja Skarbowa udostępnia w ramach usługi Twój e-PIT zeznania wstępnie wypełnione, należy pamiętać, że nie zwalnia to podatników z odpowiedzialności za prawidłowość i kompletność składanych deklaracji. W przypadku wykrycia błędów lub brakujących informacji, na przykład dotyczących ulg podatkowych, konieczne jest ich uzupełnienie. Ta zasada stosuje się do wszystkich rodzajów deklaracji, niezależnie od tego, czy są one wstępnie wypełnione przez skarbówkę, czy też przygotowywane od podstaw przez podatnika. Reklama

Pułapki przy automatycznym wypełnianiu PIT

Automatyczne wypełnianie zeznań podatkowych przez system Twój e-PIT stanowi znaczne ułatwienie dla wielu podatników. Umożliwia szybkie i efektywne przekazanie wymaganych dokumentów bez konieczności ręcznego wprowadzania danych. Jednakże ta wygoda może prowadzić do niezamierzonej "pułapki" związanej z niewystarczającą weryfikacją informacji.

Największe ryzyko pojawia się w obszarze zwolnień podatkowych - system może nie uwzględnić wszystkich przysługujących podatnikowi ulg lub może zrobić to w sposób niepełny. Przykładem może być ulga na dzieci, gdzie Twój e-PIT automatycznie uwzględnia jedynie te ulgi, które zostały wykazane w poprzednim roku, pomijając potencjalne zmiany w statusie dziecka, takie jak osiągnięcie pełnoletności, które wpływają na prawo do rozliczenia na preferencyjnych warunkach.

Kolejnym aspektem, na który należy zwrócić szczególną uwagę, jest precyzyjne dopasowanie ulg do indywidualnej sytuacji podatkowej. System może automatycznie nie przyznać należnej ulgi na podstawie ogólnych danych. Nie bierze też pod uwagę specyficznych okoliczności, takich jak zmiana sytuacji życiowej podatnika, co może prowadzić do błędnych rozliczeń. Wówczas podatnik naraża się na konieczność zapłacenia wyższej kwoty podatku, niż wynika to z jego sytuacji prawnej. Reklama

Natomiast, gdy podatnik skorzysta z ulgi podatkowej, która mu faktycznie nie przysługuje, a KAS wykryje tę nieprawidłowość w trakcie kontroli lub weryfikacji złożonych zeznań, rozpoczyna się procedura korygowania złożonego rozliczenia. KAS może zażądać od podatnika zwrotu nienależnie uzyskanej korzyści podatkowej, wraz z naliczonymi odsetkami za zwłokę od dnia, który uznaje za właściwy termin zapłaty zaległego podatku.