Ulga na dziecko , nazywana również ulgą prorodzinną , to ulga podatkowa, która przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym lub osobom pełniącym funkcję rodziny zastępczej. Dodatkowym warunkiem do przyznania ulgi jest uzyskanie dochodów opodatkowanych według skali podatkowej.

Komu przysługuje ulga na dziecko?

Co istotne, ulga prorodzinna nie przysługuje w przypadku osiągania dochodów opodatkowanych podatkiem zryczałtowanym lub podatkiem liniowym 19 proc. (działalność gospodarcza lub działy specjalne produkcji rolnej). Jeśli jednak osoba ubiegająca się o przyznanie ulgi prorodzinnej oprócz wymienionych dochodów uzyskuje dochody opodatkowane według skali podatkowej, to wówczas rzeczony podatnik ma prawo do wykazania kwoty przysługującej do odliczenia ulgi.