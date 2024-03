Kwota wolna od podatku 2024 - ile wynosi?

Kwota wolna od podatku jest ustalana ustawowo. Oznacza to, że od zarobków do 30 000 nie odprowadzamy podatku. Dotyczy ona tylko osób, które wypełniają PIT-36 i PIT-37 , których przychody opodatkowane są według skali podatkowej . To podatnicy zatrudnieni na umowie o pracę, umowach - zlecenie, umowach o dzieło oraz emeryci.

Czy kwota wolna od podatku będzie podniesiona?

Tymczasem Konfederacja przygotowała poselski projekt ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przewiduje on podniesienie kwoty wolnej od podatku dla wszystkich do wysokości dwunastokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, nie mniejszej jednak niż 60 000 zł . Projekt jest w trakcie procedowania w Sejmie.

Jak zmieniała się kwota wolna od podatku przez ostatnie lata?

Kwota wolna od podatku przez ostatnich osiem lat zmieniała się niejednokrotnie. Do 2016 roku wynosiła ona 3091 zł rocznie, po czym rząd Zjednoczonej Prawicy podniósł ją do 6600 zł. Na tym podwyżki się nie skończyły. W 2018 roku kwota wolna od podatku wynosiła już 8000 zł rocznie, by ostatecznie w 2022 roku osiągnąć 30 000 zł. Ta ostatnia kwota obowiązuje do dziś i wygląda na to, że będzie nam jeszcze przez jakiś czas towarzyszyć.