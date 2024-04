Wysokość emerytury zależy (w uproszczeniu) od zgromadzonego kapitału. ZUS na podstawie aktualnych tablic GUS dzieli dostępny kapitał przez statystyczną długość życia kobiet i mężczyzn. Wskaźnik ten jest zmienny. GUS publikuje tablice raz w roku i wówczas obowiązują one od 1 kwietnia do końca marca kolejnego roku.

W czasie pandemii, w związku z wyższą liczbą zgonów, średnia oczekiwana długość życia zmniejszyła się, przez co emeryci dostawali wyższe wypłaty. W tym roku średnia ta wraca do normy, więc osoby przechodzące właśnie na emeryturę mogą być stratne na aktualnym przeliczeniu.

Emerytury 2024. Dlaczego emerytury będą niższe?

W 2023 r. po raz drugi po pandemii zmniejszyła się rejestrowana liczba zgonów. Wpływa to na średnią długość życia. Dane te przyczyniły się do powstania nowych tablic GUS wykorzystywanych do obliczenia przez ZUS miesięcznych wypłat dla emerytów.