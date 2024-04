30 kwietnia mija termin składania deklaracji podatkowych za 2023 rok. Podatnicy mogą złożyć swoje PIT -y na trzy różne sposoby. Duża liczba osób wybiera rozliczenie przez internet, między innymi przez rządową aplikację Twój e-PIT. Logowanie do aplikacji wymaga jednak posiadania m.in. Profilu Zaufanego .

PIT 2024. Nie mam profilu zaufanego - jak rozliczę podatek?

Aby skorzystać z aplikacji należy najpierw zalogować się do e-Urzędu za pośrednictwem login.gov.pl. Do tego potrzebny jest Profil Zaufany, e-dowód, bankowość elektroniczna lub aplikacja mObywatel. Każdy podatnik może wybrać metodę logowania dopasowaną do swoich możliwości.