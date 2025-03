Nadchodzący rząd niemiecki ma naciskać na UE, aby ta stała się bardziej stanowcza wobec niesfornych krajów, należących do Wspólnoty, co odczytywane jest przede wszystkim jako zawoalowana sugestia ostatecznego rozprawienia się ze stającym coraz częściej okoniem Viktorem Orbanem.

Konserwatyści pod wodzą typowanego na nowego kanclerza Niemiec Friedricha Merza, a także ich prawdopodobny koalicjant, Socjaldemokratyczna Partia Niemiec (SPD), zgodzili się co do konieczności zażądania od UE wstrzymania funduszy i zawieszenia praw krajów naruszających kluczowe zasady , takie jak choćby rządy prawa. Takie wnioski mają przynajmniej płynąć z umowy koalicyjnej, do której dotarł portal Politico.

"W Trójkącie Weimarskim będziemy dążyć do ścisłej koordynacji we wszystkich istotnych kwestiach polityki europejskiej, aby działać bardziej zjednoczeni w służbie UE jako całości" - głosi projekt umowy, nawiązujący do poprzednich oświadczeń nowego kanclerza Merza, który powiedział, że w pierwszym dniu urzędowania uda się zarówno do Paryża, jak i do Warszawy.