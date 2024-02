Ma ponad 170 mln lat, pochodzi z północnej Afryki i jest niewielkich rozmiarów. Odkryto nowy gatunek liliowca i nazwano go na cześć Mikołaja Kopernika. - To bardzo stara grupa zwierząt - wskazuje prof. Bartosz J. Płachno z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jak dodaje, "do dzisiaj przetrwały tylko nieliczne liliowce łodygowe".