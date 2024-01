Pierwsze takie nagranie rekina w historii. Naukowcy zachwyceni

O sensacyjnym - z naukowego punktu widzenia - nagraniu informuje portal " Environmental Biology of Fishes ". Wcześniej, mimo dużych nakładów pieniężnych i czasowych, ludziom nigdy nie udało się zaobserwować nowo narodzonego żarłacza białego.

USA. Młody żarłacz biały nagrany

Na wideo uchwycono moment, kiedy z ogona rekina oderwała się biała warstwa. "Być może jest to rodzaj mleka macicznego do karmienia młodych rekinów w łonie matki" - donosi czasopismo "Environmental Biology of Fishes".