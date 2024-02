Wyjątkowe odkrycie Polaka. "Niepodobne do niczego innego"

Niezwykłe odkrycie z udziałem polskich naukowców. To Alienacanthusem malkowskii

Wszystko zaczęło się w 1957 roku. Wówczas wybitny polski paleontolog Julian Kulczycki odkrył w Górach Świętokrzyskich nieopodal Chęcin dwie, częściowo nadłamane, długie i cienkie kości . Naukowiec stwierdził, że to kolce płetwowe ryby.

50 lat później inny paleontolog - dr hab. Piotr Szrek - natknął się w tym samym miejscu na podobne szczątki. Uznał, że wydłużone kości nie mogą być kolcami, ponieważ nie były puste w środku i mają asymetryczną budowę. Ustalenia skłoniły go do zakwalifikowania skamieniałości jako wyjątkowo długie szczęki.

Wyjątkowo długa szczęka. "Niezwykle rzadka wśród gatunków"

Zespół ustalił, że gatunek ryby pancernej miał od 2,5 do 3 metrów, miał duże oczy i masywną, wąską głowę o długości około 80 cm. Z dolnej szczęki wyrastały mu dwa długie kolce z ostrymi, stożkowatymi i zakrzywionymi ku tyłowi zębami.

Taka żuchwa - dwukrotnie dłuższa od czaszki - jest wyjątkowa i niezwykle rzadka zarówno wśród wymarłych, jak i żywych przedstawicieli gatunku. U większości zwierząt obserwuje się wysunięcie nie dolnej, a górnej szczęki, np. u mieczników. Wśród żyjących osobników podobne cechy do Alienacanthusa ma tylko maleńka ryba znana jako półdziobiec - długość jego ciała mierzy od 5 do 10 cm.

Alienacanthus najpewniej używał swoich ostrych zębów do łapania żywych ofiar w pułapkę. Wydłużoną szczękę wykorzystywał prawdopodobnie do przeszukiwania dna w poszukiwaniu pokarmu bądź zmylenia lub zranienia swojego przyszłego posiłku. Podobną taktykę stosuje dziś miecznik. Naukowcy przypuszczają, że żuchwa mogła także służyć do obrony i odstraszania innych drapieżników.