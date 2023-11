Niezwykle rzadko widywane zwierzę, przez niektórych uważane za wymarłe , zostało odnalezione przez naukowców z Republiki Południowej Afryki. Członkowie organizacji ochrony przyrody Endangered Wildlife Trust (EWT) we współpracy z uczonymi Uniwersytetu w Pretorii wytropili bardzo skrytego ssaka, który dosłownie "pływa" w piasku.

Złoty kret wytropiony przez psa

Zwierzę, które lubi spokój

Złoty kret De Wintona (Cryptochloris wintoni) to endemiczne zwierzę Afryki południowej (co oznacza, że żyje tylko na tym obszarze). Żyje w trudno dostępnych, piaszczystych miejscach, w których kopie tunele. Ma niezwykle wrażliwy słuch i dzięki wyczuwaniu wibracji jest w stanie wyczuć, kiedy do jego kryjówki zbliża się potencjalny drapieżnik.