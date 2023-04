Podpowiadamy, dokąd na majówkę na rowerze. Sześć malowniczych tras rowerowych, by majówka 2023 została maksymalnie wykorzystana.

1. Bory Tucholskie, czyli majówka w leśnym zaciszu

Bory Tucholskie to jeden z największych kompleksów sosnowych w Polsce. Zajmują obszar aż 3 tysięcy kilometrów kwadratowych. Rozciągają się od Zalewu Koronowskiego aż do okolicy Kościerzyny na terenie województw kujawsko-pomorskiego i pomorskiego. Są idealnym celem wycieczki rowerowej. Część obszaru jest objęta ścisłą ochroną jako Park Narodowy "Bory Tucholskie".

Bory Tucholskie oferują rowerzystom setki kilometrów leśnych dróg, poza którymi rozciągają się jeszcze w okolicy przepiękne turystyczne szlaki znakowane. Uwagę szczególnie przyciąga Kaszubska Marszruta ciągnąca się przez Zaborski Park Krajobrazowy. Jest to 61 km specjalnie wybudowanych ścieżek rowerowych oraz 104 km wyznaczonych szlaków, które biegną drogami asfaltowymi, szutrowymi i gruntowymi. W jej skład wchodzą cztery trasy o różnym stopniu trudności. Będą one odpowiednie zarówno dla osób, które oczekują rodzinnego relaksu, jak i dla cyklistów, którzy szukają adrenaliny i silnych emocji.

Wśród atrakcji, które warto zobaczyć, przy okazji takiej wycieczki są między innymi:

Akwedukt w Fojutowie ,

, rezerwat archeologiczny w Odrach,

w Odrach, Park Narodowy Bory Tucholskie,

Bory Tucholskie, Muzeum Historyczno-Etnograficzne w Chojnicach.

Miejscowości, w których warto się zatrzymać lub przenocować wybierając się w taką trasę, to:

Tuchola ,

, Tleń ,

, Czersk ,

, Chojnice.

2. Szlakiem Orlich Gniazd w majówkę

Rowerzyści lubiący wyzwania powinni odwiedzić Szlak Orlich Gniazd, prowadzący przez Jurę Krakowsko-Częstochowską na terenie województwo małopolskiego i śląskiego. Dystans całej tej trasy to 190 km, a ścieżki prowadzą nie tylko asfaltem, ale również drogami szutrowymi i leśnymi.

To jedna z najstarszych oraz najpiękniejszych tras rowerowych w Polsce. Podczas przejazdu można obserwować nie tylko malownicze krajobrazy, zabytki, ale i stare zamki. Szlak biegnie od Częstochowy do Krakowa.

Doświadczonemu rowerzyście jego pokonanie zajmuje ok. 12h. Trasa bogata jest w ciekawe miejsca, a jej miasta startowe i kończące trasę są atrakcją samą w sobie.

Z racji tego, że przebiega przez obszar bardzo dobrze rozwinięty turystycznie, noclegi nie będą problemem. Na trasie znajdziemy dużo hoteli, schronisk czy apartamentów. Warto zwrócić uwagę na to, że spanie w namiocie lub pod gołym niebem na tym szlaku jest zakazane.

Oto miejsca, które warto odwiedzić pokonując tę trasę:

Rynek w Krakowie i Sukiennice,

i Sukiennice, Jasna Góra ,

, Zamek Ogrodzieniec ,

, Zamek w Olsztynie ,

, Zamek Tenczyn w Rudnie ,

, Kościół Mariacki w Krakowie,

w Krakowie, Zamek Królewski na Wawelu.

Zdjęcie Jura Krakowsko-Częstochowska to dobry wybór na majówkę. / 123RF/PICSEL

3. Świeradów-Zdrój - zwiedzaj rowerem!

Z rowerem warto wybrać się do Świeradowa-Zdrój położonego w południowej części naszego kraju (woj. dolnośląskie). To idealne miejsce dla rowerzystów. Wytyczono tam 100 km ścieżek, w które włączono tzw. single tracki, różniące się pomiędzy sobą długością, ale i stopniem trudności.

Większość szlaków w tym rejonie ma metr szerokości i przebiega między drzewami, a co jakiś czas pojawiają się kładki i mostki. Trasa ma nachylenie 5 proc., dzięki czemu nadaje się również na rodzinną wycieczkę. Najwięcej jest tras czerwonych, np. Zajęcznik, natomiast jeśli szukamy prawdziwego wyzwania, to najdłuższa i najtrudniejsza jest Czerniawska Kopa oznaczona na czarno.

Noclegów najlepiej szukać w uzdrowisku Świeradów-Zdrój. W okolicy zobaczymy kilka miejsc wartych odwiedzenia, takich jak:

Dom Zdrojowy w Świeradowie-Zdroju,

w Świeradowie-Zdroju, Mini Muzeum Szachów ,

, Żywe Muzeum Chleba.

4. Pętla Zatoki Gdańskiej - nadmorska wycieczka rowerowa

Wycieczka rowerowa Pętlą Zatoki Gdańskiej jest nowym pomysłem na promocję turystyki rowerowej w województwie pomorskim. Trasa powstała dzięki połączeniu nowych oraz istniejących, ale odnowionych odcinków dróg rowerowych, które prowadzą wokół Zatoki Gdańskiej (woj. pomorskie).

Trasa ma swój początek w Helu, biegnie po Mierzei Helskiej, przez Puck, Trójmiasto i Wyspę Sobieszewską, aż do Krynicy Morskiej na Mierzei Wiślanej. Łączna długość pięknej rowerowej trasy to ponad 150 kilometrów. Oddzielona jest od ruchu samochodowego i świetnie sprawdzi się jako trasa na wycieczkę rodzinną.

Na Pętlę Zatoki Gdańskiej składają się odcinki kilku znakowanych szlaków rowerowych województwa pomorskiego. Między Helem a Swarzewem pomarańczowe znaki informują o szlaku R10, będącym połączeniem miasta Hel z EuroVelo 10 - europejską trasą rowerową prowadzącą wokół Morza Bałtyckiego. To właśnie jej przebieg wykorzystuje Pętla Zatoki Gdańskiej na kolejnym, środkowym odcinku - z Władysławowa aż do Jantaru. Na obszarze miejskim Gdyni, Sopotu i Gdańska trasa biegnie po sieci miejskich dróg rowerowych. Końcowy fragment trasy po Mierzei Wiślanej - z Jantaru do Krynicy Morskiej, a nawet dalej do Piasków - to ponownie szlak rowerowy R10, tym razem łączący Krynicą Morską z trasą EuroVelo 10.

O nocleg na tej trasie nie będzie trudno, ponieważ przez całą jej długość napotkać można wiele pensjonatów, hoteli oraz apartamentów.

Na trasie nie brakuje urokliwych krajobrazów. Warto również zatrzymać się na chwilę i odpocząć na plaży lub zwiedzić takie miejsca, jak:

Muzeum Obrony Wybrzeża ,

, Fokarium w Helu ,

, Muzeum Rybołówstwa w Helu,

w Helu, Dworek Sierakowskich w Sopocie,

w Sopocie, Rezerwat przyrody Beka,

przyrody Beka, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku,

w Gdańsku, Muzeum Gdańska.

5. Pieniny - piękne widoki i bliskość natury

Pieniny (woj. małopolskie) są piękne o każdej porze roku, jednak aby poznać ten urokliwy rejon od najlepszej strony, warto wybrać się tam na wycieczkę rowerową wiosną. To propozycja dobra dla każdego rowerzysty, zarówno tego, który wybiera się na rodzinną wycieczkę, jak i dla najbardziej doświadczonych cyklistów.

Jedna z piękniejszych tras rowerowych w Pieninach biegnie częściowo przez Słowację i jest to trasa: Sromowce Niżne - Leśnica - Wielki Lipnik - Haligovce - Czerwony Klasztor - Sromowce Niżne.

Świetną bazę wypadową dla rowerzystów jest schronisko Trzy Korony. Można tu wypożyczyć sprzęt, dzięki czemu nie musimy martwić się o transport własnych rowerów. Jeżeli chcemy spędzić nieco więcej czasu w Pieninach, to stąd rowerem można wybrać się także nad Jezioro Czorsztyńskie, by zwiedzić zamek w Niedzicy, zaporę na Dunajcu oraz ruiny Zamku Czorsztyn.

O noclegi również nie musimy się martwić, ponieważ jest to region mocno rozwinięty agroturystycznie i nie ma problemu z miejscami, szczególnie w Szczawnicy czy Niedzicy.

Oprócz tego w tych rejonach warto zwiedzić:

Plażę Pieniny ,

, Park Miniatur w Niedzicy,

w Niedzicy, Rezerwat przyrody Zielone Skałki ,

, drewniany kościół w Dębnie.

Zdjęcie Zamek w Niedzicy to jedna z atrakcji, które warto zwiedzić podczas wycieczki rowerowej / 123RF/PICSEL

6. Rowerem po Polskiej Amazonii

Weekend z rowerem na łonie przyrody zagwarantuje "polska Amazzonia". Trasa znajduje się w województwie Podlaskim i ma niecałe 70 km długości. Prowadzi malowniczo w pobliżu rzeki Biebrzy i oferuje wiele atrakcyjnych widoków.

Bazą dla tej wycieczki będzie Tykocin, a rowerowa wycieczka może przebiegać przez Pyzy, Mońki, Pisanki, Przytulankę czy Stare Bajki. Warto także przejechać o wschodzie słońca przez wieś Czerwone Bagna,. Zapewni ona widoki jak podczas prawdziwej wyprawy nad Amazonkę.

Oprócz tego możemy zdecydować się na nocleg w agroturystyce, których po drodze jest sporo.

Po drodze warto zwiedzić również:

Twierdzę Osowiec ,

, miasteczko Goniądz ,

, Dwór Pentowo Europejską Wieś Bocianią ,

, Wielką Synagogę w Tykocinie.

