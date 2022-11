Skarżysko-Kamienna: Ukradł rower i... pojechał na komendę

Oprac.: Aneta Wasilewska Polska

Do pięciu lat pozbawienia wolności grozi mężczyźnie, który ukradł rower w Skarżysku-Kamiennej. Złodziej wpadł, bo skradzionym rowerem udał się na komendę, gdzie stawił się na dozór. 30-latek przyznał się do kradzieży. Zanim jednak policjanci wpadli na jego trop, zdążył on rozkręcić rower, a części sprzedać.

Zdjęcie Skarżysko-Kamienna: Kradzionym rowerem podjechał na komendę / Policja Świętokrzyska /