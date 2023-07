Dokąd na pierwszą podróż po Skandynawii?

Trzeba przy tym pamiętać o wysokich cenach w krajach Skandynawii . Dużym plusem jest to, że do Oslo, Kopenhagi i Sztokholmu jest dużo tanich lotów - można się tam dostać nawet za 60 zł w jedną stronę. Da się więc sporo zaoszczędzić na transporcie .

Można zdecydować się na tygodniowy urlop spędzony w jednej stolicy i jej okolicach lub podróż między tymi trzema miastami. Przykładowo do Oslo dotrzemy samolotem z Polski, a następnie możemy wybrać się samolotem do Kopenhagi, aby wycieczkę skończyć w Szktokholmie, gdzie również dotrzemy samolotem lub pociągiem. By wrócić ze Szwecji do Polski, można wybrać samolot lub - jako dodatkową atrakcję - wycieczkę promem.