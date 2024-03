Można uniknąć wysokich rachunków za śmieci. Kto jest zwolniony z opłat?

Obowiązek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Kto w praktyce go ponosi? Spoczywa on na właścicielach i współwłaścicielach nieruchomości, użytkownikach wieczystych, osobach lub jednostkach organizacyjnych posiadających nieruchomości w użytkowaniu bądź w zarządzie, a także innych podmiotach władających nieruchomością.

Dobra informacja jest taka, że wspomniana ustawa mówi także o możliwości zwolnienia niektórych osób od obowiązku ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłaty za śmieci 2024. Kto jest zwolniony z daniny?

Kto jest zwolniony z opłat za śmieci? Warto na samym początku zaznaczyć, że choć poszczególne samorządy mogą skorzystać z takich zapisów, to nie jest to obowiązkiem. Niemniej jednak bardzo często zwolnione z opłat za śmieci są gospodarstwa z Kartą Dużej Rodziny.

Szczegółów trzeba szukać na stronie swojego samorządu, ponieważ zwolnienie może być całościowe lub częściowe (w Krakowie na przykład funkcjonuje całościowe zwolnienie, a w Katowicach to 20-procentowa zniżka). Z zapisów w ustawie, w zależności od regionu, mogą także skorzystać osoby:

prowadzące jednoosobowe gospodarstwo domowe;

które nie pobierają dodatków mieszkaniowych;

borykające się z niepełnosprawnością;

po 65. roku życia.

Kto jest zwolniony z opłat za śmieci? Z takiej możliwości mogą często skorzystać również osoby osiągające niskie dochody, które mieszkają samotnie. Obecnie limit dochodowy, który jest brany pod uwagę, na przykład w Warszawie, to 1940 zł netto miesięcznie.

Zwolnienie z opłat za wywóz śmieci nie jest przyznawane automatycznie. To oznacza, że trzeba złożyć odpowiedni wniosek. Jego wzoru należy szukać na portalach samorządowych lub bezpośrednio w urzędach. To także w nich należy szukać szczegółowych informacji na temat przesłanek zwalniających z opłaty za śmieci w gminie zamieszkania.

Opłata za wywóz śmieci. Stawki

Opłaty za wywóz śmieci to niemal co roku festiwal podwyżek, które samorządy serwują właścicielom nieruchomości. W Polsce z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jasno wynika, że lokalne władze mają obowiązek segregacji. Choć z jednej strony pozwala to zmniejszyć ilość odpadów, które trafiają na składowiska i wysypiska śmieci, to z drugiej opłata za wywóz śmieci kosztuje coraz więcej. To wynika z kilku czynników.

Po pierwsze rosną ceny energii, paliwa oraz pracy. To wpływa na koszty przedsiębiorstw, które zajmują się wywozem śmieci. Trzeba jednocześnie podkreślić, że tę branżę charakteryzuje niewielka konkurencja. To z kolei przekłada się na brak konkurencyjnych cen i możliwości wyboru tańszej opcji przez samorządy. Do tego należy pamiętać o nieustającym wzroście ilości odpadów w naszym kraju. To przekłada się na częstszy ich odbiór z naszych gospodarstw, co w konsekwencji przekłada się na wysokie rachunki.

Ile kosztuje opłata za wywóz śmieci? Finalną stawkę ustalają lokalne samorządy, niemniej jednak w ostatnich latach szczególny wzrost opłat odczuli mieszkańcy dużych miast. Na wysokie opłaty za wywóz śmieci mogą narzekać chociażby mieszkańcy Warszawy, którzy płacą obecnie 85 zł od mieszkania oraz 107 zł w przypadku domu jednorodzinnego. Ile kosztuje opłata za wywóz śmieci w Krakowie? W stolicy Małopolski to 27 zł za jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość. W Poznaniu natomiast to 25 zł i 28 zł, w zależności od liczby lokali w nieruchomości, a we Wrocławiu opłata wynosi 41,24 zł za każdą osobę zamieszkującą w lokalu.

Dobra informacja natomiast jest taka, że część samorządów obniża opłaty za wywóz śmieci. Tak jest chociażby w Gdyni, gdzie od 1 stycznia 2024 roku miesięczna stawka jest niższa o 5 zł niż w ubiegłym roku dla wszystkich gospodarstw domowych. Od marca taki pozytywny akcent spotkał także mieszkańców Otwocka. Tu również opłata za śmieci została zmniejszona o 5 zł i wynosi obecnie 26,35 zł.

Dla kogo zniżki za wywóz śmieci?

Jeżeli nasza sytuacja sprawia, że nie załapaliśmy się do zwolnienia z opłat za śmieci, być może niższe rachunki będą możliwe dzięki zniżkom i ulgom. Tu na wstępnie ponownie należy zaznaczyć, że za ich wprowadzenie odpowiadają samorządy, zazwyczaj decyzją danej rady gminy. Dotyczą jednak konkretnych sytuacji. Jak płacić mniej za wywóz śmieci? Bardzo często na zniżki na wywóz odpadów mogą liczyć osoby, które mieszkają w domach jednorodzinnych i posiadają kompostowniki. Ulga najczęściej wynosi ok. 10 złotych miesięcznie.

Zniżki za opłaty za wywóz śmieci są również dedykowane dla tych właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub działki rekreacyjne. Tu zniżka polega na tym, że za każdy domek, czy działkę trzeba będzie zapłacić 181,90 zł rocznie. Kto jeszcze może liczyć na niższe rachunki za śmieci? Skorzystają także właściciele nieruchomości niezamieszkałych, które pełnią np. funkcję lokali usługowych. Ci powinni uiścić opłatę jedynie za pojemniki na odpady i ich opróżnianie. Co więcej, zniżki za wywóz śmieci przewidziane są także dla gospodarstw domowych, w których zużycie wody na osobę nie przekracza 3 m³ miesięcznie.