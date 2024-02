Minister klimatu Paulina Hennig-Kloska , podkreślając wagę ostrożnego podejścia do kwestii odmrażania cen, zaznaczyła, że finalny wybór scenariusza pozostaje otwarty. W ministerstwie trwają prace nad zmianami w rachunkach za prąd, które będą obowiązywały po czerwcu 2024, kiedy to kończy się moment zamrożenia cen.

Rachunki za prąd 2024. Co ze wzrostem cen energii?

W trakcie rozmowy Paulina Hennig-Kloska wyraziła przekonanie, że proces odmrażania cen powinien przebiegać stopniowo , z najmniej inwazyjnym scenariuszem dla budżetu polskich gospodarstw domowych. Niemniej, decyzja co do ostatecznego kierunku działań nie została jeszcze podjęta. Trwają rozmowy międzyresortowe mające na celu ustalenie najkorzystniejszego rozwiązania.

Zamrożenie cen prądu do czerwca 2024

Podobne środki wsparcia zastosowano również w sektorze gazowym, gdzie ceny zarówno sprzedaży, jak i dystrybucji gazu dla gospodarstw domowych są zamrożone do połowy roku na poziomie 200 zł/MWh. Mimo to sprzedawcy mają możliwość oferowania niższych stawek, co może wpłynąć na konkurencyjność rynku. Te interwencje cenowe pojawiają się w momencie, gdy rząd stoi przed wyzwaniem zbilansowania znaczącego deficytu budżetowego, wynoszącego 184 mld zł, co wymusza przemyślane decyzje dotyczące przyszłości wsparcia konsumenckiego.