Pod koniec grudnia weszły w życie przepisy wydłużające okres obowiązywania tzw. dodatku gazowego do 30 czerwca 2024 roku. Dzięki temu gospodarstwa domowe ogrzewane gazem ziemnym mogą wnioskować o refundację kosztów podatku VAT widoczną na fakturach od dostawcy. Dodatkowym warunkiem koniecznym do otrzymania zwrotu w ramach dodatku gazowego są progi dochodowe (wyliczane na podstawie dochodów za 2022 rok):

Takie rozwiązanie po raz pierwszy pojawiło się w ubiegłym roku. Wcześniej, w ramach tzw. tarczy antyinflacyjnej stawka VAT na gaz była obniżona do 0 proc.

Jak można wywnioskować z powyższego akapitu, dodatek gazowy to powszechnie przyjęta nazwa, która nie oznacza jednak konkretnej kwoty. W praktyce jest to możliwość uzyskania zwrotu podatku VAT naliczonego od wykorzystanego w gospodarstwie gazu - obecna stawka to 23 proc. Dokładnej wysokości ewentualnej obniżki należy więc szukać na rachunkach przesyłanych przez dystrybutora.