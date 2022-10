Roślina nieśmiertelności - aloes

O podlewaniu aloesu można czasem zapomnieć, ponieważ nadmiar wody może zadecydować o jego dalszym losie. Dlatego roślinę karmi się oszczędnie. Powinna stać w nasłonecznionym miejscu, a zimą w temperaturze około dziesięciu stopni. W momencie, gdy aloes będzie szybko rosnąć, należy ją przesadzić do większej doniczki.

Liście aloesu mają zastosowanie zdrowotne. Posiadają właściwości pozwalające leczyć m.in. oparzenia, trądzik i bolącą skórę. Sprawdzają się również jako maseczka na twarz. Co więcej, można zrobić z nich aloesową wodę do picia oraz sok.

Wężownice - Sansewieria

Jest to roślina odporna na zaniedbania. Tak jak aloes, nie lubi częstego podlewania, a także nie ma problemu z brakiem słońca. Wężownica może długo przebywać w doniczce, pomimo dużego ścisku korzeni. Jej wygląd pasuje do każdego wnętrza. Istnieje wiele odmian tej rośliny, więc jest w czym wybierać.

Warto się zastanowić nad kupnem sansewierii, ponieważ posiada ogromną zaletę w postaci usuwania zanieczyszczeń z powietrza.



Drzewko szczęścia - Grubosz

To kolejny gatunek, który lubi przesuszoną ziemię. Grubosza należy podlewać rzadko, jednak wtedy nie należy oszczędzać wody. Najlepiej postawić go w miejscu, gdzie nie dociera słońce. Podobnie jak sansewieria, potrafi ozdobić wiele rodzajów wnętrz. Co do przesadzania, powinno się to robić wtedy, gdy widać, że jest roślinie za ciasno. Na dnie doniczki warto wysypać drenaż, dzięki czemu tlen ma możliwość dotarcia do korzeni.

Uprawa grubosza w domu polepsza nasze samopoczucie, ponieważ - podobnie jak sansewieria - oczyszcza toksyny z powietrza. Sok z liści grubosza ma wiele zastosowań leczniczych, m.in. leczy opryszczkę.

Nieśmiertelna roślina - kaktus

Kaktusy są popularne ze względu na swoją prostotę w utrzymaniu. Zdecydowaną zaletą jest to, że potrzeba niezwykle długiego czasu, aby w korzeniach rozpoczął się proces gnicia. Kupując roślinę należy postawić ją w średnio nasłonecznionym pomieszczeniu.



Kaktusy nie lubią przesadnego podlewania, co idealnie się sprawdzi dla zapominalskich. Cena waha się zależnie od wielkości kaktusa. W sklepach można je kupić nawet za 5zł.

Zależnie od gatunku roślina posiada różne właściwości. Z jadalnych można stworzyć sok, obfity w różne witaminy (A, B i C), który pomaga schudnąć. Można go również użyć na poparzenia skórne. Ma także zastosowanie jako maseczka, hamując starzenie się skóry.