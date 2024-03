Kiedy przestawiamy zegarki? W tym roku zmiana czasu wypada nietypowo

Zmiana czasu 2024. W tym roku wypada nietypowo

Coroczne przestawienie zegarków obowiązuje we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej. Zmiana czasu na letni odbywa się w ostatnią niedzielę marca o godzinie 1:00 czasu uniwersalnego (godzina może się różnić w zależności od strefy czasowej i obowiązującego czasu lokalnego). Wówczas zegary przestawia się o godzinę do przodu.