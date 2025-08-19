"Historyczne wydarzenie" w Szwecji. Przeniosą zabytek w bezpieczne miejsce

W skrócie Zabytkowy, 113-letni kościół w szwedzkiej Kirunie zostanie przeniesiony o pięć kilometrów ze względu na osiadanie gruntu wywołane wieloletnią eksploatacją rudy żelaza.

Transport kościoła, który waży 672 tony, będzie się odbywał na platformach z rolkami, cała operacja potrwa dwa dni.

Koszty przenosin pokryje przedsiębiorstwo LKAB, przenoszeniu poddane zostaną również inne budynki, a wraz z kościołem przewiezione zostaną cenne przedmioty z jego wnętrza.

113-letni kościół w miejscowości Kiruna w północnej Szwecji zostanie przeniesiony o pięć kilometrów wzdłuż drogi. Powodem jest osiadanie gruntu, co może zagrażać zabytkowej budowli.

Szwecja. Przeniosą zabytkowy kościół. Ogromna budowla będzie transportowana na platformach

Konstrukcję umieszczono na ogromnych platformach z rolkami, które posłużą do transportu kościoła. Portal stacji BBC podaje, że maksymalnie w ciągu godziny platforma będzie w stanie pokonać 500 metrów trasy. Cała operacja ma potrwać dwa dni.

Mimo że nie tylko kościół w Kirunie zostanie przeniesiony, ale także kilka innych budynków, transport świątyni w bezpieczniejsze miejsce będzie "najbardziej spektakularnym i symbolicznym momentem". Aby przenieść zabytkowy, 672-tonowy kościół mierzący 35 m wysokości i 40 m szerokości, wcześniej trzeba było poszerzyć drogi oraz usunąć latarnie, sygnalizację świetlną i most. Przeprawa, jak czytamy, i tak miała zostać rozebrana.

Relokacja zabudowań spowodowana jest zagrożeniami licznych pęknięć gruntu w centrum miasta, na co wpływ miało ponad 100 lat wydobywania rudy żelaza.

Kierownik projektu Stefan Holmblad Johansson, który odpowiada za nadzór przenoszenia 113-letniego kościoła, przekazał, że "przeprowadzono wiele przygotowań" do tego zadania. - To historyczne wydarzenie, bardzo duża i złożona operacja, w której nie ma miejsca na błędy. Ale wszystko jest pod kontrolą - dodał.

Kościół będzie przeniesiony w bezpieczne miejsce wraz z cennymi przedmiotami

Jak wskazano w publikacji, niektóre budynki zostały przeniesione z Kiruny około 2010 roku. "Większość z nich została rozebrana i odbudowana, ale niektóre zabytki przeniesiono w stanie nienaruszonym" - czytamy.

Wśród przeniesionych na bezpieczniejsze tereny zabudowań znalazła się m.in. wieża zegarowa, która wcześniej zdobiła dach ratusza.

113-letni kościół w Szwecji zmieni swoje miejsce. Przewiozą całą budowlę na platformach Bernd Lauter/ Contributor Getty Images

Wielkie przedsięwzięcie w Szwecji. Transport kościoła ma zająć dwa dni Bernd Lauter/ Contributor Getty Images

Szwedzkie prawo nie zezwala na działania górnicze prowadzone pod budynkami, a koszty ogromnej operacji pokrywa tamtejsze przedsiębiorstwo LKAB, które zajmuje się wydobywaniem rudy żelaza. Przenoszenie zabudowań z Kiruny ma pochłonąć ponad 10 mld koron szwedzkich (ok. 3,8 mln złotych - red.).

Warto zaznaczyć, że zabytkowy kościół zostanie przeniesiony wraz z całym wyposażeniem, ponieważ wewnątrz świątyni znajdują się cenne przedmioty - takie jak chociażby wielki obraz ołtarzowy czy organy - które ciężko byłoby wynieść bez ich uszkodzenia.

