W skrócie W Hiszpanii i Portugalii szaleją groźne pożary, pogarszane przez silny wiatr i ekstremalne upały, sięgające ponad 40 stopni Celsjusza.

W okolicach Madrytu zginęła jedna osoba, a ogień zagroził wpisanym na listę UNESCO starożytnym kopalniom złota w Las Medulas.

Setki strażaków walczą z żywiołem, ewakuowano mieszkańców wielu regionów, a tysiące hektarów lasów zostały zniszczone.

Strażacy w dwóch krajach na Półwyspie Iberyjskim walczą z kolejnymi pożarami, wybuchającymi w różnych regionach. W nocy z poniedziałku na wtorek zmagali się z żywiołem niewiele ponad 20 kilometrów na północ od Madrytu. W tym pożarze zginął mężczyzna.

Tragedia nieopodal Madrytu

Najnowszy pożar wybuchł w poniedziałek o godz. 19:45 w mieście Tres Cantos, położonym około 23 km na północ od stolicy Hiszpanii - Madrytu. Płomienie szybko się rozprzestrzeniały za sprawą silnego wiatru, który w porywach osiągał prędkość do 70 km/h. We wtorek rano udało się go opanować, jednak wcześniej doszło do tragedii.

W szpitalu w La Paz zmarł mężczyzna, którego przetransportowano śmigłowcem z osiedla Soto de Viñuelas. Miał poparzone 98 proc. powierzchni ciała, nie udało się go uratować.

Ogień strawił tereny o powierzchni około tysiąca hektarów. 180 osób ewakuowano z zagrożonych terenów, czyli osiedli Soto de Viñuelas, Fuente El Fresno i Ciudad el Campo.

W nocy z powodu bliskości ognia zamknięto kilka dróg, jednak we wtorek rano ponownie je otwarto.

Pożary w Hiszpanii i Portugalii. Starożytne kopalnie ocalały

Pożary szaleją również w hiszpańskich wspólnotach i prowincjach Kastylia i Leon, Zamora i Ourense. Duże obawy budzi sytuacja w miejscowości Las Medulas w prowincji León, gdzie zagrożone były tamtejsze rzymskie kopalnie złota, wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Ogień strawił tamtejsze stuletnie kasztanowce, punkt widokowy i kilka domów. Jednak dzięki akcji gaśniczej prowadzonej z ziemi i powietrza udało się ocalić przed zniszczeniem starożytne kopalnie, które w 1997 roku trafiły na listę UNESCO.

Ewakuowano mieszkańców pięciu miejscowości: Voces, Carucedo, Yeres, Orellán i Santalavilla.

Portugalia na czerwono. Płoną lasy na Półwyspie Iberyjskim

Napięta sytuacja panuje również w sąsiedniej Portugalii. Jak informuje miejscowy Instytut Morza i Atmosfery (IPMA) w ponad 130 gminach na północy i w centrum kraju obowiązuje najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Ponad 700 strażaków walczyło z pożarem, który od soboty objął tereny w okolicy Trancoso, około 350 km na północny wschód od Lizbony.

Od początku roku pożary strawiły już około 52 tys. hektarów lasów w Portugalii, co stanowi 0,6 proc. powierzchni kraju. To o około 10 tys. hektarów więcej od średniej z lat 2006-2024 - informuje Reuters.

Wybuchom kolejnych pożarów sprzyja pogoda, od dłuższego czasu panująca na Półwyspie Iberyjskim. Utrzymujące się na południu Europy upały w Hiszpanii i Portugalii od wielu tygodni są bardzo dotkliwe i wielokrotnie przekraczały 40 stopni Celsjusza.

Według prognoz w najbliższym czasie się top nie zmieni: co najmniej do środy w wielu miejscach można się spodziewać temperatur dochodzących do 44 stopni Celsjusza. Tyle można się spodziewać na terenach leżących w dolinie rzeki Gwadalkiwir na południu Hiszpanii.

Źródło: RTVE.es, Andaluciainformacion.es, Larazon.es, Lusa.pt, BBC, Reuters

