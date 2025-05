Niespodziewane skutki zawalenia się lodowca. Powstało nowe zagrożenie

Na senną szwajcarską wioskę Blatten spadły trzy miliony metrów sześciennych skał i lodu. Impet uderzenia był tak potężny, że zarejestrowały go wszystkie stacje sejsmiczne w kraju. Do zdarzenia doszło w środę, zaś dzień później pojawiło się nowe zagrożenie. Masa ziemi zablokowała rzekę, tworząc powiększające się z każdą chwilą jezioro. Jeśli władze szybko nie zareagują, wkrótce może dojść do powodzi.