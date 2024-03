Dofinansowanie na zatrudnienie niani 2024. Jakie warunki trzeba spełnić?

Dofinasowanie na zatrudnienie niani. Ile wynosi?

Dofinansowanie na zatrudnienie niani wynosi 50 proc. kosztu składek społecznych i zdrowotnych od minimalnego wynagrodzenia. Płaca minimalna od początku roku 2024 to 4242 zł, od 1 lipca wzrośnie do 4300 zł. Co to oznacza dla wnioskodawców?