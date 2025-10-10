Porozumienie Izrael - Hamas. Rząd w Jerozolimie podjął decyzję

W skrócie Rząd Izraela zatwierdził zawieszenie broni z Hamasem, co umożliwia szybkie zakończenie działań wojennych w Strefie Gazy i uwolnienie zakładników.

W ramach porozumienia nastąpi wymiana zakładników i więźniów, a Izrael zgodził się na otwarcie przejścia granicznego w Rafahu oraz wpuszczenie pomocy humanitarnej.

Stany Zjednoczone wraz z innymi państwami regionu planują wysłać 200 żołnierzy do wspólnej grupy ds. stabilizacji sytuacji w Gazie, choć dokładne lokalizacje nie zostały podane.

Izraelski rząd zgodził się na ustalone wcześniej porozumienie w piątek rano czasu lokalnego. Stało się to kilkadziesiąt godzin po tym, jak Donald Trump ogłosił sukces w negocjacjach i bliskie rozpoczęcie działania pierwszego etapu planu pokojowego.

"Rząd właśnie zatwierdził warunki uwolnienia wszystkich zakładników: żywych i zmarłych" - poinformował premier Izraela Binjamin Netanjahu na portalu X.

Wcześniej rzecznik izraelskiego rządu informował, że zawieszenie broni wejdzie w życie w ciągu 24 godzin od zatwierdzenia porozumienia przez władze. Kolejnym etapem ma być uwolnienie zakładników przetrzymywanych w Strefie Gazy, co ma nastąpić w ciągu 72 godzin.

Konflikt w Strefie Gazy. Lider Hamasu o gwarancjach z USA

Jeszcze przed ratyfikacją porozumienia przez rząd w Jerozolimie na temat zawieszenia konfliktu wypowiedział się jeden z liderów Hamasu. Chalil al-Hajja potwierdził, że uzyskał gwarancje ze strony USA, państw arabskich i Turcji. Przedstawiciele tych krajów zapewnili, że wojna z Izraelem zostanie trwale zakończona.

Hajja podkreślił, że w ramach umowy Izrael zgodził się na otwarcie zajmowanego obecnie przez tamtejszą armię przejścia granicznego z Egiptem w Rafahu, a także uwolnienie wszystkich kobiet i dzieci, które zostały uwięzione od początku konfliktu.

W ramach wymiany Hamas ma wydać 20 żyjących zakładników i ciała 28 zabitych, a Izrael uwolni 250 skazanych na dożywocie palestyńskich więźniów oraz 1700 osób zatrzymanych w Strefie Gazy, w tym wszystkie kobiety i dzieci z tej grupy.

Władze Izraela miały także zaakceptować częściowe wycofanie jednostek z Gazy. Na to terytorium wjechać będą mogły floty ciężarówek z żywnością i pomocą medyczną.

Stefa Gazy. USA wyślą 200 żołnierzy

W czasie, gdy służby prasowe izraelskiego rządu informowały o ratyfikacji porozumienia, agencja Reuters, powołując się na wysokich rangą amerykańskich urzędników poinformowała, że Waszyngton rozmieści w regionie 200 żołnierzy w ramach wspólnej grupy zadaniowej ds. stabilizacji Strefy Gazy.

Wojskowi nie będą jednak pełnili swoich działań bezpośrednio na terytorium palestyńskiej enklawy. Urzędnicy przekazali, że dokładna lokalizacja nie została jeszcze ustalona.

W misji wojskowej oprócz Amerykanów, udział wezmą także przedstawiciele Egiptu, Kataru, Turcji i prawdopodobnie Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

