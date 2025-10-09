Ważą się losy końca wojny na Bliskim Wschodzie. Zaproszenie dla Trumpa
Świat jest świadkiem historycznego momentu, który uosabia triumf woli pokoju nad logiką wojny - przekazał prezydent Egiptu w wydanym w czwartek oświadczeniu. Abdel Fattah El-Sisi poinformował, że rozmawiał telefonicznie z Donaldem Trumpem, którego zaprosił na uroczystości podpisania porozumienia o zawieszeniu broni w Strefie Gazy. Prezydent USA zadeklarował, że postara się przybyć na Bliski Wschód.
W wydanym w czwartek oświadczeniu egipski prezydent Abd el-Fatah es-Sisi podkreślił potrzebę kontynuowania wdrażania wszystkich etapów porozumienia o zawieszeniu broni w Strefie Gazy.
Polityk wezwał również Donalda Trumpa do poparcia i nadzorowania jego realizacji.
Wojna na Bliskim Wschodzie. Trump: Uwolnienie zakładników w poniedziałek lub wtorek
Tymczasem Donald Trump otworzył posiedzenie rządu w Białym Domu, na którym omówione zostanie osiągnięte do tej pory porozumienie.
Na jego mocy zakładnicy przetrzymywani przez bojowników Hamasu mają zostać uwolnieni w poniedziałek lub wtorek ramach pierwszego etapu planu dla Strefy Gazy.
Prezydent USA powiedział, że wierzy, iż doprowadzi to do "trwałego pokoju". Wyraził też nadzieję, że weźmie udział w ceremonii podpisania porozumienia w Egipcie.
Według biura premiera Izraela Binjamina Netanjahu zawieszenie broni w Strefie Gazy wejdzie w życie w czwartek wieczorem, gdy pierwsza faza porozumienia rozejmowego zostanie oficjalnie zaakceptowana przez izraelski rząd. Gabinet ma się spotkać o godz. 18 (godz. 17 czasu polskiego).
Plan pokojowy Trumpa. Pierwszy etap zaakceptowany przez Hamas i Izrael
W środę Donald Trump ogłosił, że Izrael i Hamas zaakceptowali pierwszą fazę jego planu pokojowego dla Strefy Gazy.
"Oznacza to, że wszyscy zakładnicy zostaną wkrótce uwolnieni, a Izrael wycofa swoje wojska na uzgodnioną pozycję" - napisał prezydent USA na platformie Truth Social.
Izraelskie wojsko poinformowało w czwartek, że przygotowuje się do wycofania oddziałów ze Strefy Gazy.
Przedstawiciel Hamasu Osama Hamda powiedział katarskim mediom, że wojska izraelskie w piątek wycofają się z największych miast Strefy Gazy: Rafahu, Chan Junus i Gazy, co pozwoli bojownikom tej grupy przygotować się do wydania izraelskich zakładników.
Źródło: Reuters