W wydanym w czwartek oświadczeniu egipski prezydent Abd el-Fatah es-Sisi podkreślił potrzebę kontynuowania wdrażania wszystkich etapów porozumienia o zawieszeniu broni w Strefie Gazy.

Polityk wezwał również Donalda Trumpa do poparcia i nadzorowania jego realizacji.

Wojna na Bliskim Wschodzie. Trump: Uwolnienie zakładników w poniedziałek lub wtorek

Tymczasem Donald Trump otworzył posiedzenie rządu w Białym Domu, na którym omówione zostanie osiągnięte do tej pory porozumienie.

Na jego mocy zakładnicy przetrzymywani przez bojowników Hamasu mają zostać uwolnieni w poniedziałek lub wtorek ramach pierwszego etapu planu dla Strefy Gazy.

Prezydent USA powiedział, że wierzy, iż doprowadzi to do "trwałego pokoju". Wyraził też nadzieję, że weźmie udział w ceremonii podpisania porozumienia w Egipcie.

Według biura premiera Izraela Binjamina Netanjahu zawieszenie broni w Strefie Gazy wejdzie w życie w czwartek wieczorem, gdy pierwsza faza porozumienia rozejmowego zostanie oficjalnie zaakceptowana przez izraelski rząd. Gabinet ma się spotkać o godz. 18 (godz. 17 czasu polskiego).

Plan pokojowy Trumpa. Pierwszy etap zaakceptowany przez Hamas i Izrael

W środę Donald Trump ogłosił, że Izrael i Hamas zaakceptowali pierwszą fazę jego planu pokojowego dla Strefy Gazy.

"Oznacza to, że wszyscy zakładnicy zostaną wkrótce uwolnieni, a Izrael wycofa swoje wojska na uzgodnioną pozycję" - napisał prezydent USA na platformie Truth Social.

Izraelskie wojsko poinformowało w czwartek, że przygotowuje się do wycofania oddziałów ze Strefy Gazy.

Przedstawiciel Hamasu Osama Hamda powiedział katarskim mediom, że wojska izraelskie w piątek wycofają się z największych miast Strefy Gazy: Rafahu, Chan Junus i Gazy, co pozwoli bojownikom tej grupy przygotować się do wydania izraelskich zakładników.

Źródło: Reuters

