Bliski Wschód
Bliski Wschód

Ważą się losy końca wojny na Bliskim Wschodzie. Zaproszenie dla Trumpa

Paulina Eliza Godlewska

Paulina Eliza Godlewska

Świat jest świadkiem historycznego momentu, który uosabia triumf woli pokoju nad logiką wojny - przekazał prezydent Egiptu w wydanym w czwartek oświadczeniu. Abdel Fattah El-Sisi poinformował, że rozmawiał telefonicznie z Donaldem Trumpem, którego zaprosił na uroczystości podpisania porozumienia o zawieszeniu broni w Strefie Gazy. Prezydent USA zadeklarował, że postara się przybyć na Bliski Wschód.

Prezydent Egiptu Abdel Fattah el-Sisi
Prezydent Egiptu Abdel Fattah el-SisiALEXANDER NEMENOVEast News

W wydanym w czwartek oświadczeniu egipski prezydent Abd el-Fatah es-Sisi podkreślił potrzebę kontynuowania wdrażania wszystkich etapów porozumienia o zawieszeniu broni w Strefie Gazy.

Polityk wezwał również Donalda Trumpa do poparcia i nadzorowania jego realizacji.

Wojna na Bliskim Wschodzie. Trump: Uwolnienie zakładników w poniedziałek lub wtorek

Tymczasem Donald Trump otworzył posiedzenie rządu w Białym Domu, na którym omówione zostanie osiągnięte do tej pory porozumienie.

Na jego mocy zakładnicy przetrzymywani przez bojowników Hamasu mają zostać uwolnieni w poniedziałek lub wtorek ramach pierwszego etapu planu dla Strefy Gazy.

Prezydent USA powiedział, że wierzy, iż doprowadzi to do "trwałego pokoju". Wyraził też nadzieję, że weźmie udział w ceremonii podpisania porozumienia w Egipcie.

    Według biura premiera Izraela Binjamina Netanjahu zawieszenie broni w Strefie Gazy wejdzie w życie w czwartek wieczorem, gdy pierwsza faza porozumienia rozejmowego zostanie oficjalnie zaakceptowana przez izraelski rząd. Gabinet ma się spotkać o godz. 18 (godz. 17 czasu polskiego).

    Plan pokojowy Trumpa. Pierwszy etap zaakceptowany przez Hamas i Izrael

    W środę Donald Trump ogłosił, że Izrael i Hamas zaakceptowali pierwszą fazę jego planu pokojowego dla Strefy Gazy.

    "Oznacza to, że wszyscy zakładnicy zostaną wkrótce uwolnieni, a Izrael wycofa swoje wojska na uzgodnioną pozycję" - napisał prezydent USA na platformie Truth Social.

    Izraelskie wojsko poinformowało w czwartek, że przygotowuje się do wycofania oddziałów ze Strefy Gazy.

    Przedstawiciel Hamasu Osama Hamda powiedział katarskim mediom, że wojska izraelskie w piątek wycofają się z największych miast Strefy Gazy: Rafahu, Chan Junus i Gazy, co pozwoli bojownikom tej grupy przygotować się do wydania izraelskich zakładników.

    Źródło: Reuters

