Syria: Masowe protesty chrześcijan. W tle podpalenie choinki

W reakcji na wydarzenie we wtorek syryjscy chrześcijanie zorganizowali masowe protesty w kilku miastach kraju, w tym w stolicy - Damaszku . Demonstranci domagali się, by powstrzymać "rosnący chaos w kwestiach bezpieczeństwa i ograniczenia praktyk religijnych". - Podnieście wysoko swój krzyż! Żądamy praw chrześcijan skandowali - skandowano.

- Jeśli nie wolno nam żyć w naszym kraju zgodnie z naszą wiarą chrześcijańską, jak to robiliśmy dotychczas, to nie ma dla nas już miejsca - powiedział agencji AFP uczestnik protestu.

Nowe władze Syrii: Winni bojownicy spoza kraju

- Ludzie, którzy to zrobili, nie byli Syryjczykami. I zostaną ukarani bardziej, niż możecie sobie wyobrazić. Zapewniam was, że to drzewo zostanie całkowicie odnowione do rana - powiedział we wtorek jeden z liderów HTS.