Ponad połowa ankietowanych krytycznie ocenia uchwałę rządu ws. odmowy aresztowania premiera Izraela Binjamina Netanjahu - wynika z badania, którego wyniki prezentuje "Rzeczpospolita". Co więcej, negatywny stosunek do stanowiska rządzących mają nawet ci wyborcy, którzy zapewnili im powrót do władzy. Szef izraelskiego rządu od listopada ścigany jest przez Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze. Chodzi o zbrodnie w Strefie Gazy.