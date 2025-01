Doradca prezydenta tłumaczy. Dlatego Duda napisał do Tuska

Prezydent Andrzej Duda zwrócił się do rządu w sprawie ewentualnej obecności premiera Izraela na obchodach wyzwolenia obozu w Oświęcimiu ze względu na relacje z USA - stwierdził w sobotę doradca prezydenta Łukasz Rzepecki. Jego zdaniem przyjęta przez rząd uchwała potwierdza, że pismo prezydenta było potrzebne. Według Rzepeckiego, gdyby Netanjahu przybył do Polski i został aresztowany, doszłoby do skandalu międzynarodowego