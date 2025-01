"Państwa nie mogą jednostronnie określać zasadności decyzji prawnych Trybunału" - oświadczył Międzynarodowy Trybunał Karny w reakcji na decyzję polskiego rządu w sprawie premiera Izraela. Wcześniej Donald Tusk zapewnił, że Binjamin Netanjahu nie zostanie aresztowany, gdy przyleci do Polski. Wnioskował o to do niego prezydent Andrzej Duda. W tle nakaz aresztowania izraelskiego polityka w związku z podejrzeniem o popełnienie zbrodni wojennych w Strefie Gazy.