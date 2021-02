Z informacji Interii wynika, że rząd rozważa otwarcie kin z limitami osób. Jak podał wcześniej Polsat News, bardzo prawdopodobne jest także otwarcie hoteli w reżimie sanitarnym. – Na pewno restauracje pozostaną zamknięte – zdradza nasz informator z Kancelarii Premiera.

Według badań przeprowadzonych pod koniec stycznia przez pracownię BioStat 87 proc. z nas popiera otwarcie restauracji, a 82,8 proc. badanych chce korzystać z klubów fitness, basenów i obiektów sportowych. Jaka jest szansa na otwarcie tych obiektów w najbliższym czasie?

- Nie ma mowy o otwarciu restauracji, siłowni czy obiektów sportowych - podkreśla źródło Interii zbliżone do Rady Ministrów. Co do dalszego luzowania obostrzeń, decyzje wciąż nie zapadły, ale rząd nie chce rozbudzać apetytów Polaków. Jeśli kina zaczną działać, będą obowiązywały limity osób oraz ścisły reżim sanitarny. Ostateczne rozstrzygnięcia poznamy w piątek przed południem.

- Zebranie w tej sprawie zaplanowano na 10:30, a później nastąpi ogłoszenie decyzji - usłyszeliśmy. Na konferencji prasowej ma wystąpić sam premier. - Mateusz Morawiecki przedstawi informacje i dalsze działania w sprawie obostrzeń - na antenie radiowej Jedynki przyznał Michał Dworczyk, szef KPRM.

Polityk przekonywał, że chociaż liczba zachorowań na COVID-19 maleje, decyzje nie są łatwe, a pandemia wciąż utrzymuje się w Europie. - Mamy też ten wymiar społeczny i gospodarczy, które są szalenie istotne. Natomiast tutaj wszystkie racje trzeba wyważyć i dopiero później podjąć decyzję - podkreślał Dworczyk.

Jak nieoficjalnie ustalił Polsat News , odmrożenie branży hotelarskiej ma nastąpić w poniedziałek 15 lutego.

Od 1 lutego sklepy w galeriach handlowych są otwarte, nie obowiązują też godziny dla seniorów.

Jakub Szczepański