Pete Hegseth wykluczył wysłanie wojsk USA do Ukrainy i powtórzył postulat zwiększenia przez państwa NATO wydatków na obronność do 5 proc. PKB.

- W tej chwili nie ma planów, by obciąć cokolwiek . Jest jednak zrozumienie, że dokonamy przeglądu rozmieszczenia sił na całym świecie . Założenia i plany prezydenta Trumpa są inne w wielu aspektach - powiedział Hegseth podczas spotkania z dziennikarzami w kwaterze głównej Dowództwa Afrykańskiego USA (AFRICOM) w Stuttgarcie w Niemczech.

Pentagon apeluje o zwiększenie wydatków obronnych w NATO

Hegseth zapowiedział, że podczas swoich następnych spotkań, w Brukseli na spotkaniu ministrów obrony NATO oraz krajów grupy z Ramstein wspierających Ukrainę, planuje odbyć "szczere rozmowy" z europejskimi sojusznikami na temat zwiększenia ich odpowiedzialności za obronę kontynentu oraz zwiększenia wydatków obronnych do równowartości 5 proc. PKB .

- Kontynent europejski zasługuje na to, by być wolnym od wszelkiej agresji, ale to ci w tym sąsiedztwie powinni inwestować najwięcej w tę zbiorową, indywidualną i kolektywną obronę - powiedział.