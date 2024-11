Propozycja to bezpośrednia reakcja na apele części serbskiej opozycji oraz osób protestujących po tragicznym wypadku. Zgromadzeni w Belgradzie i Nowym Sadzie domagali się dymisji ministra budownictwa Gorana Vesicia , premiera Milosza Vuczevicia oraz burmistrza Nowego Sadu Milana Djuricia . Minister Vesić zapowiedział w poniedziałek, że poda się do dymisji.

Serbia. Tragiczny wypadek w Nowym Sadzie. Aleksandar Vuczić chce refernedum

Do tragedii doszło w piątek po południu. Pod gruzami przedniej części dachu zginęło 14 osób. Dworzec w Nowym Sadzie otwarto w lipcu bieżącego roku po generalnym remoncie, za który odpowiadało chińskie konsorcjum CRIC&CCCC (China Railway International Co. Ltd i China Communications Construction Company Ltd - red.).