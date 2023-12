Radość na Kremlu. Zwrócili uwagę na słowa Trumpa

Słowa Władimira Putina padły we wrześniu podczas sesji plenarnej Wschodniego Forum Ekonomicznego. Rosyjski przywódca oznajmił, że w USA prowadzona jest "kampania prześladowań" skierowana wobec Trumpa, by zdyskredytować go jako kandydata w wyborach prezydenckich jesienią 2024 roku.

- To pokazuje nam zgniliznę systemu amerykańskiego. Wszystko, co dzieje się z Donaldem Trumpem, to polityczne motywowane prześladowanie rywala - oświadczył Putin i dodał, że Waszyngton "nie może udawać, że uczy innych demokracji".

Donald Trump wspomniał Władimira Putina. Zgodził się z jego słowami

Po kilkunastu tygodniach, podczas wiecu ze swoimi zwolennikami w New Hampshire, ubiegający się o reelekcję Donald Trump powrócił do wypowiedzi Putina. - Joe Biden to zagrożenie dla demokracji - stwierdził były prezydent USA i powołał się na stanowisko szefa Kremla.

Trump zgodził się z wypowiedzią Władimira Putina, ponieważ jego zdaniem obecna administracja w Białym Domu prowadzi "upolitycznione procesy" wymierzone w przeciwników politycznych. Jako przykład Trump wskazał samego siebie.

Wypowiedź byłego prezydenta USA nie umknęła uwadze prokremlowskiej agencji informacyjnej TASS, która szybko wykorzystała słowa Donalda Trumpa. W jednej z depesz sprzyjające władzy media przypomniały stanowisko rosyjskiego przywódcy.

Donald Trump postawiony w stan oskarżenia

Donald Trump jest pierwszym amerykańskim prezydentem w historii, na którym ciążą zarzuty karne. Polityk został postawiony w stan oskarżenia trzykrotnie i usłyszał już niemal 100 zarzutów.

Dotyczą one m.in. fałszowania dokumentacji, płacenia aktorce filmów dla dorosłych za milczenie, nielegalnego przetrzymywania dokumentów czy utrudniania prowadzenia śledztw, a nawet próby odwrócenia wyników wyborów.

Brytyjski tygodnik "The Economist" stwierdził, że druga kadencja Donalda Trumpa byłaby "bardziej niebezpieczna i lepiej zorganizowana niż pierwsza". Prasa określiła możliwą reelekcję byłego prezydenta w 2024 roku jako "prezent dla Władimira Putina".

***

