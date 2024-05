Barron Trump z dyplomem. Donald Trump na trybunie

Liceum, do którego chodził Barron Trump, to prywatna szkoła, w której czesne za rok wynosi od 34 do ponad 41 tysięcy dolarów. Jej absolwenci najczęściej zasilają szeregi najbardziej prestiżowych amerykańskich uniwersytetów. Na który zdecyduje się syn 45. prezydenta Stanów Zjednoczonych? Tego rodzina Trumpów nie zdradza. Jeśli zechciałby studiować na University of Pennsylvania, kontynuowałby w ten sposób rodzinną tradycję. Tę uczelnię ukończył nie tylko jego ojciec, ale też starsze rodzeństwo.