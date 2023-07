Zamieszki dotarły do Szwajcarii. Setka nastolatków atakowała sklepy

Oprac.: Agata Sucharska Świat

Sześciu nastolatków zostało aresztowanych w wyniku zamieszek w szwajcarskiej Lozannie - podaje ndtv.com. Według portalu ich działania były inspirowane agresywnymi demonstracjami, które mają obecnie miejsce we Francji. Do zdarzenia doszło w mieście, gdzie zamieszkuje ludność posługująca się językiem francuskim. Niespokojnie jest również w Belgii. Tamtejsze media podają, że od piątku zatrzymano ok. 130 osób, które protestowały po śmierci 17-latka z Francji.

Zdjęcie Uliczne zamieszki (zdjęcie ilustracyjne) / PAP/EPA/SEBASTIEN NOGIER / PAP