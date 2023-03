Zakaz sprzedaży aut spalinowych. Morawiecki: Pseudoekologiczny wymysł

Wtorkowa decyzja Rady Unii Europejskiej dotycząca zakazu sprzedaży i rejestracji aut spalinowych po 2035 roku wywołała niemałe zamieszanie. Polska sprzeciwiła się przyjęciu takiego rozwiązania. Dziś do rozporządzenia w swoich mediach społecznościowych odniósł się premier Mateusz Morawiecki. "To pomysł nie do zaakceptowania" - napisał szef rządu, publikując jednocześnie film, obrazujący stosunek partii rządzącej do całej sprawy.

Zdjęcie Mateusz Morawiecki / Emmanuel Dunand/AFP / AFP