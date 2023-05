Funkcjonariusze rozpoczną we wtorek przeczesywanie zbiornika przy tamie na rzece Arade na południu Portugalii, położonego o 50 km od miejsca zaginięcia Madeleine McCann. Portugalska telewizja SIC donosi, że w poniedziałek po południu zamknięto okoliczne drogi dojazdowe. W pobliżu rozstawiono niebieskie namioty.

Lokalny dziennik "Expreso" opisuje, że niemieckich śledczych w poszukiwaniach będą wspierali koledzy z Wielkiej Brytanii. Dziennikarze dodają, że może to być "przełom" w śledztwie.

Sprawa Madeleine McCann. Przeszukają znowu zbiornik wodny

Trzyletnia Madeleine McCann zaginęła 16 lat temu podczas wakacji w Portugalii. Dziewczynka mieszkała z rodzicami w kurorcie Praia da Luz niedaleko Lagos na południowym wybrzeżu kraju.

Jedynym formalnym podejrzanym w sprawie cały czas pozostaje 45-letni Niemiec Christian Brückner. Mężczyzna miał odwiedzać rejon tamy na rzece Arade w momencie zniknięcia dziewczynki, więc śledczy zawnioskowali o ponowne sprawdzenie zbiornika wodnego.



Choć niemiecka prokuratura nie wydała jak dotąd komunikatu w sprawie, potwierdzono doniesienia lokalnych mediów. Oficjalne oświadczenie ma zostać przedstawione we wtorek rano - poinformował BBC prokurator Hans Christian Wolters.

Jak zauważa brytyjski nadawca, to nie pierwszy raz, kiedy przeszukiwany jest ten konkretny zbiornik. W 2008 roku portugalski prawnik Marcos Aragao Correia zapłacił specjalistycznym nurkom, aby przeczesali jego dno. Nie udało się jednak wówczas odznaleźć ciała dziewczynki.

45-letni Brückner przebywa obecnie w więzieniu za gwałt, którego dopuścił się w Portugalii w 2005 roku. Podejrzany nigdy nie usłyszał formalnych zarzutów związanych z zaginięciem Madeleine McCann. Podczas przesłuchania zaprzeczył, że ma ze sprawą cokolwiek wspólnego.

Zaginięcie Madeleine McCann. 45-letni Niemiec jedynym podejrzanym

Pochodząca z hrabstwa Leicestershire w Wielkiej Brytanii Madeleine McCann po raz ostatni widziana była w swoim łóżku wraz z młodszym rodzeństwem 3 maja 2007 roku. Około godz. 22 matka dziewczynki Kate McCann spostrzegała, że drzwi i okno sypialni są otwarte, a Madeleine zniknęła.

Ostatnie poszukiwania w Portugalii w związku ze zniknięciem Madeleine miały miejsce w 2014 roku. Brytyjska policja otrzymała wówczas pozwolenie na sprawdzenie zarośli w pobliżu miejsca zaginięcia trzylatki.

Na początku maja rodzice Madeleine, Kate i Gerry, zorganizowali czuwanie z okazji 16. rocznicy zaginięcia córki. Para podkreśliła, że dopóki nie odnajdzie dziewczynki, "nigdy się nie podda".

"Będziemy cię szukać tak długo, jak to będzie konieczne" - napisali na stronie "Official Find Madeleine Campaign" na Facebooku.