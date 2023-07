Zacharowa o czczeniu Bandery

"Jest oczywiste, że kontynuacja 'ukrainizacji' włoskiej klasy politycznej i społeczeństwa, wyrażona w bezmyślnej realizacji coraz bardziej zuchwałych żądań nazistowskiego reżimu kijowskiego, może doprowadzić w niedalekiej przyszłości do przyjęcia przez włoski parlament uchwały upamiętniającej antysemitę Symona Petlurę czy nazistowskiego kolaboranta Stepana Banderę " - wskazała w swoim stanowisku.

Co do upamiętnienia Bandery, który był jednym z przywódców Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, nie są znane plany włoskich władz.. Zacharowa po raz kolejny wykorzystuje politykę historyczną i kwestię ukraińskich nacjonalistów do podziału społeczeństw Europy Zachodniej i Ukrainy.