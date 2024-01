Zacharowa odpowiada na słowa Szejny. "Takie kroki nie pozostaną bez reakcji"

Wypowiedź wiceszefa polskiego MSZ wywołała ogromne poruszenie wśród rosyjskich polityków i publicystów. Andrzej Szejna zasugerował, że gdyby Niemcy chciały wysłać do naszego kraju swoich żołnierzy, to zostaną oni przyjęci z otwartymi ramionami, ponieważ będzie to kolejne wzmocnienie wschodniej flanki NATO.