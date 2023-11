"Kończy nam się czas. To, czego nie zrobimy w czasie pokoju, będzie niegotowe w przypadku kryzysu lub wojny" - powiedział w wywiadzie dla agencji Reutera generał Alexander Sollfrank , szef JSEC - połączonego dowództwa wsparcia i logistyki NATO.

Sollfrank: Musimy wyprzedzić konkurencję

"W szczytowym okresie wojny w Ukrainie Rosja wystrzeliwała 50 tysięcy pocisków artyleryjskich dziennie. Pociski te muszą dotrzeć do haubic" - mówił Sollfrank. Dodał, że chciałby, aby powstała "wojskowa strefa Schengen" , która podobnie jak oryginał umożliwiałaby swobodny przepływ, tym razem wojsk.

Generał podkreślił również, że biorąc pod uwagę doświadczenia konfliktu w Ukrainie, prowadzona tam wojna na wyniszczenie to przede wszystkim bitwa logistyczna . Zdaniem Sollfranka NATO nie może pokazać Moskwie, że Rosja ma na tym polu przewagę. Natomiast Sojusz musi być gotowy zabezpieczyć wschodnią flankę .

"Musimy wyprzedzać konkurencję. Musimy dobrze przygotować teatr działań, zanim zostanie wykorzystany Artykuł 5 " - wskazał. Odniósł się do klauzuli NATO dotyczącej zbiorowej obrony, w przypadku napaści na jednego z członków sojuszu.

Pieskow odpowiada. Mówi o rosnącej konfrontacji

Dzień po wywiadzie do propozycji generała odniósł się Kreml. Konkretnie sekretarz prasowy prezydenta Rosji Dmitrij Pieskow .

"Chcę jasno podkreślić, że NATO stale zmierza ze swoją infrastrukturą w stronę naszej granicy. My nie zmierzamy w ich stronę, NATO zmierza w naszą. To nie może nie budzić naszych obaw. I prowadzi do podjęcia działań zapewniających nasze bezpieczeństwo" - oznajmił rzecznik Władimira Putina, cytowany przez TASS.