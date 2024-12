Doszło do przełomu w sprawie zabójstwa dyrektora generalnego firmy ubezpieczeniowej UnitedHealthcare, Briana Thompsona . Powołując się na informacje służb, CNN podało, że w poniedziałek zatrzymano mężczyznę. "New York Post" wskazało, że to 26-letni Luigi Mangione z Towson w stanie Maryland.

Został zatrzymany w McDonald's w Altoona w Pensylwanii po tym, jak pracownik rozpoznał go na zdjęciach opublikowanych przez nowojorską policję (NYPD) i powiadomił służby. Mężczyzna miał fałszywe dokumenty i broń z tłumikiem - podobną do tej, której użył zabójca Thompsona.

Brian Thompson nie żyje. Wiele pytań w sprawie

"Na nagraniu wideo widać jak mężczyzna ucieka rowerem do Central Parku, a później bierze taksówkę na dworzec autobusowy, z którego można pojechać do New Jersey i liniami Greyhound do Filadelfii, Bostonu i Waszyngtonu" - przekazała Associated Press, powołując się na szefa wydziału śledczego policji Josepha Kenny'ego.